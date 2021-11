Irmãos António Silva e Nuno Silva conquistam 'Troféu do Presidente' no Palheiro Golfe

O Clube Palheiro Golfe promoveu este sábado, 20 de Novembro, o 'Torneio Troféu do Presidente', edição 2021, que contou com a participação dos sócios do Clube, atletas da Academia de Formação Palheiro Golfe e golfistas estrangeiros de férias na Região.

O torneio teve início às 08h30, e foi disputado em formato Texas Scramble. Ao DIÁRIO, o Clube destaca que "apesar do vento que se fez sentir, o ambiente era de muito boa disposição, 'fair play' e grande espírito de equipa".

Após do torneio houve ainda um almoço, seguindo-se a cerimónia de entrega de prémios.

Com um total de 43 pontos, a equipa vencedora do torneio foi a dos irmãos António Silva e Nuno Silva. Em 2.º lugares ficaram Ambrósio Teixeira e José Ornelas Camacho com 41 pontos, seguindo-se Bernd Reiser e Carsten Nowak com 41 pontos, equipa que se destacou com um 'Hole in one' feito no buraco número cinco por Reiser.

O presidente do Clube Palheiro Golfe, Duarte Rodrigues, destaca o sucesso do evento e dirige um agradecimento especial a todos os participantes.