Portugal será co-anfitrião do Men’s EHF EURO 2028 juntamente com Espanha e Suíça, num evento que se realizará de 13 a 30 de Janeiro de 2028 anunciou há pouco a Federação de Andebol de Portugal (FAP) no seu sítio da internet.

"Os portugueses regressam assim à organização de grandes eventos de andebol, após a realização do primeiro Campeonato da Europa, em 1994, e do Campeonato do Mundo em 2003, onde venceram a Suécia e a Croácia, respectivamente", pode ler-se ainda na noticia publicada na página oficial da FAP..

O sucesso da candidatura tri-partida a este grande evento do andebol europeu foi garantido com a adição da Suíça, uma das anteriores concorrentes, a esta organização, no que resultou numa candidatura única dos três países ao Campeonato da Europa de 2028. Esta tarde, a EHF atribuiu definitivamente o Men’s EHF Euro 2028 aos três países, com o Presidente da mesma instituição, Michael Wiederer a felicitar as três federações.

Miguel Laranjeiro, Presidente da Federação de Andebol de Portugal, mostrou regozijo na altura de aprovação desta candidatura: “Foi com o maior orgulho e emoção que vi os meus colegas europeus confiar a Portugal, Espanha e Suíça a realização do Europeu 2028. Durante o Congresso da EHF, que está a decorrer em Viena, foi evidente o entusiasmo de todos os presentes com esta candidatura conjunta, prova de que saberemos receber e organizar este grande evento. Portugal realizou o primeiro campeonato da Europa no ano de 1994 e agora, ao fim de 34 anos, voltaremos a estar na organização da maior prova europeia de Andebol. A confiança que a EHF deposita em nós é um grande estímulo para a continuação do trabalho que temos vindo a desenvolver. A nossa Seleção Nacional e os Clubes têm feito um percurso notável nos últimos anos e queremos mesmo fazer história em 2028. Vamos trabalhar para isso com a participação de toda a comunidade do andebol nacional. Todos estão convocados para este enorme momento desportivo. Quero agradecer a todos os que estiveram envolvidos neste processo de candidatura que obteve hoje a sua aprovação.”

O Presidente da Real Federação Espanhola de Andebol, Francisco V. Blázquez, celebrou um “momento histórico neste congresso do 30º aniversário da EHF. É um motivo de orgulho poder organizar um grande evento 32 anos após o último realizado em Espanha, ainda mais agora que estamos em vésperas de outro grande evento como o Campeonato do Mundo Feminino. É um projeto excitante em que a Real Federação Espanhola de Andebol irá trabalhar para continuar esta linha de crescimento”.

Também o Presidente da Federação Suíça de Andebol, Ulrich Rubeli, se revelou muito contente com esta escolha: “É óptimo que possamos acolher este Euro com os dois concorrentes de categoria absolutamente superior de Espanha e Portugal. O que nos de orgulho. Com o compromisso de acolher o Women’s EHF Euro 2024 e o Men’s EHF Euro 2028, novas oportunidades abrem-se para nós. O andebol suíço terá ainda uma maior importância na agenda desportiva. Proporcionamos aos jogadores, fãs e patrocinadores

perspectivas a longo prazo e atractivas – não só para amanhã, mas também para o futuro”.

O Men’s EHF EURO 2028 terá lugar de 13 a 30 de Janeiro sob o lema “New Heights for Handball Under One Anthem”, com dois grupos preliminares a serem jogados em cada um dos três países anfitriões. As duas rondas principais terão lugar em Espanha e Portugal e o fim-de-semana final será disputado em Madrid ou Barcelona. Os jogos em Portugal serão jogados num único local, na Altice Arena, em Lisboa.