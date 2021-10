Ferro Rodrigues informa partidos de conferência de líderes na quinta-feira às 10:30

O presidente da Assembleia da República informou hoje, após o 'chumbo' do Orçamento do Estado, que haverá uma conferência de líderes na quinta-feira às 10:30 para reorganizar os trabalhos parlamentares.

"Informo todos os grupos parlamentares que amanhã, às 10:30, reunirá a conferência de líderes para procedermos de acordo com este resultado e programarmos os trabalhos da Assembleia da República", informou Ferro Rodrigues.

O parlamento 'chumbou' hoje a proposta de Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) com os votos contra do PSD, BE, PCP, CDS-PP, PEV, Chega e IL.

Na votação na generalidade, no plenário da Assembleia da República, o PS foi o único partido a votar a favor da proposta orçamental, que mereceu as abstenções do PAN e das duas deputadas não-inscritas, Joacine Katar Moreira e Cristina Rodrigues.