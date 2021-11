Helicóptero mobilizado para fogo nos Canhas

O helicóptero afecto ao Serviço Regional de Protecção Civil foi mobilizado para combater o incêndio que deflagrou, esta tarde, no sítio da Amoreirinha, nos Canhas.

Tal como o DIÁRIO já havia avançado, no local encontram-se tambéms os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol, que contam agora com o apoio da equipa helitransportada.

