35 milhões de euros para a mobilidade

Região lança projecto de 35 milhões na mobilidade é o título que marca a edição desta terça-feira, 2 de Novembro de 2021 do seu DIÁRIO. Sobre este tema, que pode ler na página 5, referimos que a "candidatura conduzida pelo Governo Regional, no âmbito do PRR, representa um consórcio de 10 empresas, prevê a instalação de unidades de montagem de veículos eléctricos na Madeira e de um novo ecossistema turístico". Vale a pena ler.

Já sobre outros assuntos na primeira página referimos que o Dia de Todos os Santos foi Sem as romarias de outros anos. E acrescentamos: "A pandemia ainda limita as visitas aos cemitérios, mas foram já muitos os madeirenses que cumpriram, ontem, a tradição de visitar as campas dos seus entes queridos" A ler a reportagem nas páginas 2 e 3.

Outro artigo que lhe pode despertar a atenção é sobre o ‘Supermercado’ de drogas tinha ajuda de agente da PSP, como escrevemos, explicando ainda que "alegada rede controlava tráfico no Funchal e estendia a actividade a outros concelhos. Julgamento dos 12 arguidos arranca a 17 de Novembro". Tema que pode ler ao pormenor na página 6.

Outras duas notícias chegam à primeira página, a saber Água de abastecimento público com qualidade excelente, para ler na página 3, e Obras junto ao Fórum concluídas antes do Natal, para ler na página 4.

Além destas notícias há muito mais que podem ser do seu interesse nesta edição, que pode ler tanto no papel como na versão e-paper, aqui.