Muitas nuvens e até aguaceiros nas zonas mais altas

Bom dia.

A previsão do tempo para esta terça-feira, 2 de Novembro de 2021, aponta para céu com períodos de muita nebulosidade, mas se ocorrer alguma chuva, segundo o IPMA, só nas zonas mais altas da Madeira.

Assim, segundo a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera há a "possibilidade de ocorrência aguaceiros fracos em especial nas terras altas", sendo previsível que o vento soprará fraco, "tornando-se fraco a moderado (até 25 km/h) de noroeste para o final do dia".

Especialmente na zona do Funchal, o IPMA prevê "céu com períodos de muita nebulosidade" e "vento fraco".

No mar, a costa Norte terá "ondas de noroeste com 2 a 2,5 metros" e a costa Sul poderá contar com "ondas de sudoeste com 1 a 1,5 metros".

A temperatura da água do mar continuará nos 23º Celsius.