Sara Cerdas integra delegação de trabalho que visitará sede da OMS

Sara Cerdas integra uma delegação de trabalho, na qualidade de vice-presidente da Comissão Especial de Combate ao Cancro (BECA) no Parlamento Europeu, que viajará para Genebra e Lyon, de 2 a 4 de Novembro.

A delegação, composta ao todo por sete membros desta comissão, irá visitar a sede da Organização Mundial da Saúde (OMS) em Genebra, e a sede da IARC, a agência especializada em cancro da OMS, em Lyon, bem como outros institutos de renome.

A missão tem como objectivo conhecer 'in loco' o trabalho que é desenvolvido por diferentes instituições de saúde, na vertente de cuidados oncológicos, e identificar as suas dificuldades em termos de investigação, financiamento, interoperabilidade entre sistemas e estruturas, boas práticas e o acompanhamento de pacientes.

As conclusões desta missão irão permitir aos parlamentares complementar o Plano Europeu de Combate em Cancro, que deverá ser votado em plenário no início do próximo ano. O mandato da Comissão especial BECA, que tinha como fim um trabalho de especialização no âmbito deste relatório, termina a 23 de Dezembro.

O Plano Europeu de Combate ao Cancro faz parte do pacote de uma União Europeia da Saúde, cujas propostas pretendem reforçar a preparação e a resposta da UE a crises em saúde.

O plano baseia-se numa ampla consulta entre os grupos de partes interessadas, o Parlamento Europeu e os Estados-Membros.