Sara Cerdas é a eurodeputada mais influente em políticas de saúde da UE

Sara Cerdas foi indicada como a mais influente no Parlamento Europeu em matéria de políticas de saúde, pela 'BCW Brussels' e 'VoteWatch Europe'.

Para a eurodeputada do PS, “é uma grande honra obter esta distinção, determinada através de métricas trabalhadas por entidades independentes reconhecidas nas instituições europeias".

"É o reflexo de muito trabalho, uma combinação que advém do empenho em trazer mais evidência técnica ao processo legislativo, nomeadamente nos relatórios na área da saúde em que tenho trabalhado, e do trabalho político que eu e a minha equipa temos realizado. Espelha também o nosso compromisso e empenho nesta missão que é representar da melhor forma possível os portugueses no Parlamento Europeu", disse.

Sara Cerdas aponta que a nomeação “dá bons indicadores” do seu trabalho, com especial foco para o apelo feito para a construção de uma União Europeia para a Saúde, a que a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, respondeu no seu discurso sobre o Estado da União, definindo-a como uma meta da União Europeia.

Estamos agora com processos legislativos importantes a decorrer e que vão materializar-se em melhor saúde e mais bem-estar para todos os cidadãos europeus". Sara Cerdas

Ainda com meio mandato pela frente, a eurodeputada tem trabalhado directamente em importantes relatórios no Parlamento Europeu, nomeadamente o Programa de Saúde Europeu - EU4Health e, mais recentemente, o relatório sobre ameaças transfronteiriças graves para a saúde, que visa a construção da HERA, uma nova autoridade europeia para lidar com futuras ameaças em saúde.