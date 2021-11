PJ investiga morte de homem de 70 anos encontrado em casa no Porto

Um homem com cerca de 70 anos foi encontrado morto no interior da sua habitação no Porto e o caso foi entregue à Polícia Judiciária (PJ) que assumiu a investigação, adiantou hoje à Lusa fonte da PSP.

A fonte policial revelou que o alerta foi dado ao final da tarde de hoje para um homem inanimado na sua casa, mas no local as equipas de socorro encontraram o homem já cadáver.

A mesma fonte explicou que o caso passou para a alçada da PJ.

Segundo noticiou o jornal Correio da Manhã, o homem foi encontrado sem vida em casa no bairro Pinheiro Torres, no Porto, e estava amarrado e amordaçado.

As divisões da casa estavam todas remexidas e na habitação vivia ainda a mulher da vítima, acamada e que não apresentava qualquer sinal de violência, e as autoridades não excluem a hipótese de se ter tratado de um assalto, acrescenta o jornal.