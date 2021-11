Governo do Japão aprova maior pacote de estímulo económico do país

O Governo japonês aprovou hoje um pacote de estímulo económico de 55,7 biliões de ienes (cerca de 429.000 milhões de euros), que incluirá ajuda a empresas e a pessoas mais duramente atingidas pela pandemia.

O pacote do executivo liderado por Fumio Kishida destina-se a sustentar a recuperação da terceira maior economia mundial, que tem vindo a sofrer o efeito prolongado da crise sanitária causada pelo novo coronavírus.

Trata-se do maior pacote de estímulo económico jamais aprovado por um executivo japonês, segundo a agência espanhola de notícia EFE.

O seu financiamento será dividido entre um orçamento suplementar para este ano, pendente de aprovação, e a dotação para o próximo ano.

Entre as medidas concretas incluídas está a provisão de 100.000 ienes (765 euros) a pessoas com rendimentos mais baixos e um montante semelhante às famílias por cada filho menor de 18 anos, com vista a apoiar o consumo de bens básicos e as despesas com a educação.

O pacote também inclui fundos para relançar a campanha de promoção do turismo doméstico "Go To Travel", que consiste em subsídios para empresas de turismo e descontos para viajantes, destinados a compensar a redução das viagens e o encerramento de fronteiras durante a pandemia.

Outra medida fundamental será o aumento dos salários em alguns dos setores mais duramente atingidos pela crise sanitária, como estabelecimentos de saúde, lares de idosos e creches, cujos trabalhadores auferem vencimentos considerados inadequados em comparação com outros setores.

O Governo também irá criar um novo sistema de subsídios às empresas de distribuição de combustíveis para contrariar a recente subida dos preços do petróleo e para evitar que o aumento dos preços seja transferido para empresas e consumidores individuais.

Cerca de 500 mil milhões de ienes (3.855 milhões de euros) incluídos no pacote serão destinados a investimentos em setores económicos considerados estratégicos para o país, como os dos semicondutores e da inteligência artificial.

Inclui também 700 mil milhões de ienes (5.397 milhões de euros) para equipamento de segurança e defesa.

A pandemia de covid-19 provocou mais de 18.300 mortos no Japão, um país com mais de 125 milhões de habitantes.

A nível mundial, morreram mais de 5,2 milhões de pessoas desde que o novo coronavírus foi detetado no final de 2019, na China.