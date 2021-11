PS questiona "discurso incoerente" de Albuquerque e exige apoios às empresas

Em nota enviada à comunicação social, o PS Madeira considera que o anúncio das novas medidas de prevenção e controlo da pandemia na Madeira, feito esta quinta-feira, 18 de Novembro, pelo presidente do Governo Regional, "revela uma incoerência discursiva de Miguel Albuquerque que urge clarificar".

Conforme explica, as medidas decretadas revelam "no mínimo, uma contrariedade relativamente àquilo que foi defendido pelo próprio presidente do Governo há apenas três dias".

O líder parlamentar do PS-M, Rui Caetano, questiona: “Como é que Miguel Albuquerque veio a público ainda esta semana dizer que a situação pandémica na Região estava controlada e, ontem mesmo, sentiu necessidade de tomar medidas tão restritivas?”. Considerando que “algo não bate certo” e que o líder do executivo madeirense, pelo dever de transparência, “deve uma verdadeira explicação aos madeirenses” sobre esta posição “tomada em cima do joelho”.

De acordo com Rui Caetano, "prova de tamanha incoerência de Miguel Albuquerque e do deambular de medidas que causam sobressalto na população é o facto de, no dia seguinte (hoje), já ter sido preciso o Governo Regional fazer um segundo comunicado para esclarecer o primeiro, sem que as questões de fundo fiquem completamente clarificadas".

O líder parlamentar considera igualmente preocupante o "autoritarismo e a agressividade com que Miguel Albuquerque se dirigiu à população da Região, a qual não merece este tipo de tratamento, quando, maioritariamente, é cumpridora das regras sanitárias e aderiu de forma significativa à vacinação".

O PS-Madeira entende que urge o Governo Regional esclarecer a forma como este processo será operacionalizado, pois "são evidentes as dúvidas e a preocupação que esta situação está a gerar na população e na opinião pública".

Na óptica de Rui Caetano, é fundamental o Governo Regional fazer acompanhar estas orientações do devido apoio às empresas, assegurando também por essa via a salvaguarda de postos de trabalho e evitando consequências ainda maiores.