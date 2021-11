'Reencontro' é tema dominante do congresso da APAVT

O 46.º Congresso Nacional da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT) vai realizar-se entre 1 e 3 de Dezembro, em Aveiro, no Centro de Portugal, subordinado ao tema 'Reencontro'.

Com mais de 500 inscrições confirmadas, a APAVT espera que o congresso "volte a constituir-se, de novo, o maior fórum de debate turístico nacional".

Para tal, conta com contributos de vários oradores. Casos de Pedro Siza Vieira, ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, de Paulo Portas, ex-ministro, que vai abordar na 1.ª sessão a recuperação pós-covid, de Pedro Simas, virologista, de Luís Rodrigues, CEO da SATA, e de Camilo Lourenço, jornalista, que abordará as consequências da não aprovação do Orçamento de Estado.

Haverá uma sessão que aborda as tendências do consumidor, capacidade da oferta e velocidade da retoma, na qual participam a CCRO da TAP, Silvia Mosquera, o CEO da Travelstore, Frédéric Frère, o CCO da ANA Aeroportos/Vinci, Francisco Pita, e do Director-geral da Luisa Todi DMC, Joaquim Monteiro.

Uma outra importante sessão aborda as questões da sustentabilidade, a pressão da procura turística, a certificação ambiental da empresas, o case-study dos Açores e a resposta global do destino Portugal nesta matéria, com intervenções de Leonor Picão, do Turismo de Portugal, de carolina Mendonça, coordenadora da Açores DMO, de Frank Oostdam, presidente da ANVR e de Naut Kusters, director-geral da Travelife.

A ameaça do lixo marinho e a necessidade da preservação da natureza enquanto factor de sobrevivência do Turismo motiva mesmo uma sessão específica com intervenção de Miguel Lacerda, da CascaiSea.

Um encontro em que a Madeira, que é destino preferido da APAVT para o ano em curso, marca presença e oferece o jantar da última noite.