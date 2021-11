Akoustic Junkies dão concerto 100% acústico em Machico

A banda madeirense de originais e covers, Akoustic Junkies, dá um concerto 100% acústico no Gate 23 Caffe este sábado, 20 de Novembro, pelas 22 horas.

O formato em acústico é quase um regresso à origens da banda, que tal como o nome indica, começou o seu percurso musical de forma mais intimista. Para além dos originais da banda, no alinhamento para sábado, o público pode contar com covers bem conhecidos do público de artistas como Nirvana, Pearl Jam, Franz Ferdinand, The Doors, Pixies, entre outros.

Os Akoustic Junkies são uma banda de covers e temas originais, com estilo pop/rock, formada em 2012, composta actualmente por cinco membros: Duarte Ferreira (voz), João Silva (guitarra acústica e eléctrica), Marco Panamá (bateria), Pedro Pereira (baixo) e Roberto Vasconcelos (guitarra acústica e eléctrica).