Representante da República afirma que buscas "não envergonham as Forças Armadas"

O Representante da República para a RAM considera que a situação das buscas "não envergonha as Forças Armadas Portuguesas, que usufruem de um enorme respeito no País e em todo o Mundo, fruto do extraordinário papel que tenha desempenhado em vários cenários que são conhecidos".

'Operação Miríade' também procura militares envolvidos na Madeira A 'Operação Miríade', denominação da acção de combate ao tráfico de ouro, diamantes e droga que envolve militares portugueses, também faz buscas na Madeira, confirmou a Polícia Judiciária em comunicado.

Em declarações ao DIÁRIO, após um pedido de esclarecimentos sobre as buscas realizadas em instalações afectas ao Exército no Funchal, Ireneu Barreto fez questão de salientar que "as diligências de investigação criminal foram iniciadas após a denúncia das próprias chefias militares".

Mais acrescentou que não tomou conhecimento sobre os locais onde decorreram as buscas, nem sobre o resultado das mesmas.