Esgotada consulta aberta de rastreio ao cancro da próstata

A consulta aberta promovida pelo Serviço de Urologia do SESARAM, que se realiza na próxima sexta-feira, 19 de Novembro, no âmbito da iniciativa 'Novembro Azul', encontra-se esgotada.

O objectivo de levar o maior número de homens com mais de 45 anos a fazer o rastreio do cancro da próstata excedeu as expectativas e as inscrições já estão encerradas.

Agora os utentes interessados em fazer a prevenção e diagnóstico precoce da doença devem dirigir-se ao seu médico assistente que fará, posteriormente, a ligação com o Serviço de Urologia.

Amanhã assinala-se o Dia Mundial do Combate ao Cancro da Próstata. Segundo os dados mais recentes, 2 em cada 11 homens poderão vir a ter este tipo de patologia.