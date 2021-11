SESARAM promove consulta aberta para prevenir e detectar cancro da próstata

O Serviço de Urologia do SESARAM promove uma consulta aberta, no dia 19 de Novembro, com o objectivo de prevenir e detectar precocemente o cancro da próstata, iniciativa que se insere no âmbito do ‘Novembro Azul’, que pretende desafiar a população em geral e os homens em particular para, durante este mês, juntarem-se na divulgação e sensibilização para a prevenção e diagnóstico precoce da doença.

De acordo com o director de serviço, Ferdinando Pereira, esta consulta destina-se a todos os homens com mais de 45 anos de idade, sendo considerado um rastreio oportuno. As inscrições devem ser feitas através do correio electrónico do secretariado do serviço: [email protected].