GRACE lança projecto-piloto para apoiar famílias carenciadas

O GRACE – Empresas Responsáveis lançou recentemente o projecto-piloto 'Famílias GRACE-Madeira' para apoiar famílias carenciadas.

Uma iniciativa desenvolvida pelo Cluster GRACE-Madeira, que foi formalizada através de Cartas de Compromisso celebradas pelo GRACE com a Associação Onda Solidária e a Presença Feminina - Associação de Apoio à Mulher.

Este projecto-piloto tem por finalidade prestar apoio a famílias carenciadas identificadas com crianças e jovens que evidenciem motivação, empenho e capacidade para prosseguirem os seus estudos, de modo a proporcionar-lhes igualdade de oportunidades no acesso à educação técnica, profissional e superior de qualidade, promotoras da sua entrada no mercado de trabalho como cidadãos realizados e úteis para a sociedade.

O apoio a prestar pelo Cluster GRACE-Madeira será complementar aos apoios públicos disponíveis e enquadráveis nas situações socioeconómicas das famílias, sendo prioritariamente dirigido à preparação e educação das crianças e jovens nas suas áreas de vocação, talentos e projetos de vida.

A iniciativa é actualmente apoiada pelas empresas Alberto Oculista, A Confeitaria, Delta Cafés, Dupla DP, FN Hotelaria, Grupo Sousa, Ilha Peixe, Grupo Pestana e Trivalor, contando ainda com o parceiro IPRO Clinic no âmbito da reabilitação oral.