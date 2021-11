Albuquerque visita navio da Fundação Rebikoff-Niggeler que desenvolveu dois projectos na RAM

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita hoje, pelas 12 horas, no cais 8 do Porto do Funchal, o navio 'Ada Rebikoff' da Fundação Rebikoff-Niggeler, que desenvolveu dois projectos na região autónoma nos anos de 2019 e 2020, o DEEP Madeira e o [email protected] Porto Santo 2020.

A Fundação Rebikoff-Niggeler é uma organização sem fins lucrativos reconhecida a nível internacional pela pesquisa científica e simultaneamente pela documentação cinematográfica realizada em mares profundos.