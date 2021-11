Madeira presente em seminário de valorização dos produtos da Macaronésia, em Canárias

É através da Directora Regional do Mar, Mafalda Freitas, que a Madeira se faz representar no ‘Seminário 2021’, no âmbito do projecto MACAROFOOD, que tem como enfoque a “valorização dos produtos marinhos das regiões da Macaronésia”, um evento que decorre desde ontem, em Canárias.

Por estes dias, Madeira, Açores, Canárias e Cabo Verde debatem, em Santa Cruz de Tenerife, a ligação entre turismo, gastronomia e formação profissional, num encontro organizado pelo Instituto de Pesquisa Social e Turismo da Universidade de La Laguna, com encerramento previsto para este sábado.

O seminário tem como principais objectivos elaborar um diagnóstico social e económico da cadeia de valor dos produtos marinhos, avançar na construção de uma aliança Macaronésia na pesca artesanal e nas pesquisas necessárias a ela relacionadas, bem como destacar o papel das mulheres no sector e compartilhar os resultados do projecto.

Além de Mafalda Freitas, marca também presença neste encontro o director de serviços de monitorização, estudos e investigação do mar, João Delgado.

De acordo com a diretora regional, a presença no seminário “é muito importante para a troca de experiências e boas práticas sobre todas estas questões, bem como em relação às potencialidades que os mercados da Macaronésia oferecem para os produtos da pesca local, num quadro de colaboração internacional, aprendizagem mútua e intercâmbios para o desenvolvimento de cadeias de valor inovadoras”

Com cinco anos de execução, Mafalda Freitas enumera outros objectivos do programa. “Os desafios da economia circular e a redução da pegada ambiental dos alimentos nos ecossistemas insulares somam-se também como objetivos prioritários”, aponta.

Na sessão desta sexta-feira foram apresentadas várias comunicações centradas nos temas 'Transferência e internacionalização', 'Iniciativas inovadoras na cadeia de valor dos produtos da pesca', 'Para uma nova gastronomia de produtos do mar' e 'Mulheres e o mar'.

Para este sábado, dia do encerramento, os temas estão centrados na 'Iniciativa ECOTUNIDOS' com as escolas de Tenerife, na qual serão apresentadas as atividades desenvolvidas até ao momento e as suas perspetivas de futuro. A Organização de Produtores, a Organização de Produtores de Atum e Peixe Fresco da Ilha de Tenerife (ISLATUNA) e as escolas darão o seu ponto de vista sobre a experiência.