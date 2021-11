Mais de 200 milhões em obras

As empreitadas absorveram 45% do volume de negócios dos contratos públicos adjudicados desde o início deste ano. Outubro foi o mês com menor investimento. O trabalho faz a manchete desta quinta-feira do DIÁRIO, para ler nas páginas 10 e 11.

Em destaque na primeira página, estão também os postos de combustível que aderiram ao 'Autovoucher' - plataforma que concede, desde ontem, um desconto 10 cêntimos por litro. São apenas 17%: Só nove das 53 estações de serviço da Região aderiram.

A entrevista ao presidente da Altice é outro tema do DIÁRIO de hoje. Alexandre Fonseca diz que a operadora garante uma cobertura em 4G de 99,5% nas duas ilhas. Hoje são anunciados novos investimentos, no 25.º aniversário da chegada da rede móvel à Região.

Na política, o PSD e o CDS seguem em coligação para as 'regionais' de 2023. O acordo será incluído nas moções que Albuquerque e Barreto vão levar aos respectivos congressos. A lista conjunta será uma realidade já nas eleições de 30 de Janeiro.

Já a presidente executiva da TAP, Christine Ourmières-Widener, já confirmou que virá ao parlamento regional no dia 19. Os deputados vão questionar preços “exorbitantes” e o abandono da rota do Porto Santo.