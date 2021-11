Sete novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas nos Açores

A Autoridade Regional de Saúde contabilizou, nas últimas 24 horas, sete casos de covid-19 nos Açores, todos em São Miguel, resultantes de 615 testes realizados, seis dos quais em Ponta Delgada e um na Ribeira Grande.

Há três doentes internados, todos no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, e foram registadas quatro recuperações.

A região soma 182 casos, sendo 154 em São Miguel, 13 na Terceira, nove no Faial, quatro em Santa Maria e dois em São Jorge.

Desde 31 de dezembro de 2020 e até 5 de novembro, foram vacinadas nos Açores 174.532 pessoas com a primeira dose (73,7%) e 197.297 com a vacinação completa (83,4%), no âmbito do Plano Regional de Vacinação.

A covid-19 provocou pelo menos 5,03 milhões de mortes em todo o mundo, entre mais de 249 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.198 pessoas e foram contabilizados 1.096.534 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.