Despesa com energia dispara em 10 anos

O gasto total nos alojamentos, em 2020, chegou aos 92,5 milhões de euros, o que corresponde a uma média de 972 euros anuais por habitação. É esta a manchete da edição desta quinta-feira do DIÁRIO, que avança ainda que a electricidade continua a ser a principal fonte utilizada, tendo cada família desembolsado uma média anual de 667 euros.

O seu DIÁRIO de hoje traz, também, em destaque a estreia do ‘Seaborn Ovation’ no Porto do Funchal, que recebe 4.600 passageiros de três navios. Paulo Rangel vem à Madeira em campanha já no início da próxima semana. Já o ex-autarca porto-santense Idalino Vasconcelos foi ‘contratado’ pelo Governo Regional e é agora assessor de Pedro Fino.

Leia, ainda, na edição de hoje, o alastramento de casos de covid-19 por diversas escolas da Região. Ao todo, são mais de 421 pessoas, entre alunos e funcionários, que se encontram em isolamento, há um infantário encerrado após ter sido declarada situação de surto, e foram descobertas, ontem, 15 infecções em crianças.