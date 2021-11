Projecto para incorporar iodo na alimentação abre parceria financiada pela Secretaria da Saúde

Um projecto para a incorporação de suplementos de iodo na alimentação, através do sector da aquacultura, será uma das primeiras iniciativas a avançar ao abrigo do protocolo assinado, esta tarde, entre a Secretaria Regional da Saúde e a Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação (ARDITI). O acordo visa o desenvolvimento de acções relacionadas com saúde e recursos marinhos.

O secretário da Saúde, Pedro Ramos, explicou que o projecto 'Geração Mais Saúde' "vai ser apresentado brevemente" e o protocolo assinado esta tarde é mais um sinal da aposta que o Governo Regional pretende fazer nos próximos anos na investigação e inovação, com integração de parceiros como a ARDITI, o Observatório do Mar e a Universidade da Madeira. É uma área enquadrada no eixo III do Plano de Desenvolvimento Económico e Social da Madeira, que prevê, nos próximos anos, um reforço do investimento na inovação, digitalização, investigação e inteligência artificial.

O governante admitiu que vai ser "um desafio extremamente aliciante" gerir os 120 milhões de euros de fundos que a UE destinados à área da saúde regional no período entre 2022 e 2027: "São muitos milhões e espero não perder um único tostão. Por isso, teremos grupos de trabalho para acompanhar todas estas candidaturas que serão possíveis e que serão efectuadas".

O presidente da ARDITI sublinhou a importância desta parceria com o Governo Regional, pois "não se faz a inovação sozinho" e as sinergias e a multidisciplinaridade são ainda mais prementes nos territórios insulares.