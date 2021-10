'Mein Schiff 3' e 'World Voyager' completam as últimas escalas do mês

Pela primeira vez em mais de um ano, o Porto do Funchal recebe hoje o navio de cruzeiro 'Mein Schiff 3', gigante de bandeira de Malta mas da companhia alemã TUI Cruises, que pelos seus 293 metros de comprimento e mais de 42 metros de largura, chama a atenção no cais sul. Em sua companhia, um inesperado 'World Voyager'.

Depois de ter-lhe sido recusada escala em Abril do ano passado por causa dos casos de covid-19, numa altura em que os portos da Madeira já estavam fechados às escalas, o terceiro 'Meu Navio' (traduzido da língua alemã) já tinha vindo passear à Madeira para ver as vistas mas sem atracar.

Mais um navio de cruzeiro rejeitado no Porto do Funchal O navio de cruzeiro Mein Schiff 3 esteve ao largo do Funchal, pelas 6 horas, permanecendo até às 7 horas e deverá ter pedido para fundear ou atracar no porto. No entanto, foi recusado.

Numa altura em que, também, Espanha e, por consequência, Canárias, apenas permitia escalas dos navios entre os seus portos, este um dos três navios que se manteve fiel e veio à passagem da noite de Fim de Ano na Madeira, mas apenas com tripulantes, quiçá uma espécie de prémio aos que se mantinham a bordo há meses para manter o navio activo. O navio fez estreia no Funchal a 18 de Novembro de 2014 e, desde então, tem sido visita assídua.

'Mein Schiff 3' continua ao largo da Madeira Partida do navio germânico estaria prevista logo nos primeiros minutos de 2021

Com capacidade para cerca de 3.500 pessoas a bordo, entre passageiros e tripulantes, o 'Mein Schiff 3' veio de Gibraltar e vai para a atracção turística do momento no Atlântico, a ilha de La Palma, que entrou no roteiro turístico por causa da erupção vulcânica que assola parte da ilha desde 19 de Setembro.

La Palma prepara-se para enchente de turistas A ilha de La Palma espera milhares de turistas em fim de semana prolongado, enquanto atividade vulcânica e sismica continuam a não dar tréguas.

A saída está agendada para amanhã às 14 horas. Enquanto isso ao longo do dia de hoje, são vários os autocarros de turismo que saem em excursões pela ilha.

Como referido, em sua companhia está o expedicionário e de bandeira portuguesa 'World Voyager', que atracou perto das 10 horas no cais norte. Proveniente de Lisboa o navio da companhia de cruzeiros portuguesa Mystic Cruises, mas actualmente sob gestão da alemã Nicko Cruises, tem capacidade para até 200 passageiros e 125 tripulantes, deverá seguir a rota habitual, rumo às ilhas açorianas.

Contudo, uma vez que não há ainda informação oficial disponível e porque a sua escala no Funchal não estava inicialmente prevista para hoje, mas apenas para 8 de Novembro (escala primeiro o Porto Santo e depois o Funchal, onde pernoita), também não há ainda indicação para onde seguirá às 18 horas deste domingo, quando zarpar para mar alto.