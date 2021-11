João Lizardo apresenta livro 'Sobre a colonia na ilha do Porto Santo'

O Salão Nobre da Câmara Municipal do Porto Santo acolhe na próxima quinta-feira, 11 de Novembro, a apresentação do livro 'Sobre a colonia na ilha do Porto Santo', pelas 17 horas.

A obra da autoria de João Lizardo, que reúne fotografias documentais da autoria de David Francisco, publicada pela Editora Página-a-Página.

João Lizardo e David Francisco estarão presentes na apresentação da sua mais recente investigação histórica intitulada 'Sobre a colonia na ilha do Porto Santo – Uma singular evolução na propriedade da terra desde 1770'.

O autor, João Lizardo, é advogado no Funchal e doutorando em Arqueologia pela FCSH da Universidade de Lisboa, responsável por várias publicações sobre a colonia e participante activo no percurso que levou à extinção desse regime, que vigorou no Porto Santo durante séculos.

O fotógrafo David Francisco tem vários trabalhos de recolha fotográfica sobre o Porto Santo e publicações com documentação fotográfica sobre a etnografia e tradições culturais do povo do Porto Santo.