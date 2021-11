Situação pandémica "está perfeitamente controlada e monitorizada”

O presidente do Governo Regional da Madeira comentou o aumento de casos de covid-19, que se tem registado nos últimos dias na Madeira, sublinhando que a “situação está perfeitamente controlada e monitorizada”.

Estamos a fazer uma testagem massiva. Tivemos um ‘surtozito’ nas escolas e outro num lar, com pessoal que já estava vacinado, muitos estão assintomáticos, portanto as consequências não são nefastas. Tivemos também alguns surtos pontuais, mas neste momento a situação está perfeitamente controlada e monitorizada. Neste momento temos de continuar a manter as regras do distanciamento social e ter todo o cuidado Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional da Madeira

Olhando para a taxa de vacinação, Miguel Albuquerque mostra-se optimista. “Estamos quase a atingir, aliás, a meta dos 85% de vacinação completa aqui na Madeira”, disse, sublinhando “a necessidade de proceder, sobretudo para os cidadãos mais vulneráveis, à terceira vacina, acabado o prazo de seis meses da segunda dose”.

Numa altura em que "o Turismo está a crescer exponencialmente" na ilha, Albuquerque diz que é preciso "ter algum cuidado", devido também à "importação de alguns casos de covid". Por isso, ainda não há decisões sobre a realização de alguns eventos, como a Noite do Mercado, a 23 de Dezembro: "Ainda não podemos decidir, vamos ver a evolução."

Declarações de Miguel Albuquerque esta tarde, à margem da abertura da XVIII edição da Feira das Vontades, na Avenida Arriaga e Largo da Restauração.

O evento começa hoje e termina no sábado. É organizado pela Casa do Voluntário da Madeira, com a Comissão Organizadora (Garota do Calhau, Direção Regional da Juventude, Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro e Casa de Saúde Câmara).

A Feira das Vontades junta, este ano, 45 instituições de carácter social da Região e tem como objectivo mostrar à comunidade o seu trabalho.

“É um evento muito importante, onde as associações e as IPSS têm a ocasião de expor os seus produtos, de fazer recolhas e de divulgar as suas actividades”, realçou Miguel Albuquerque, deixando um conselho a todos os madeirenses: “Passem por cá porque têm produtos muito engraçados para prendas de Natal a preços acessíveis”.