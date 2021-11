Confinamento fez cair em 30% novos diagnósticos de cancros na Madeira

O director do Serviço de Hemato-Oncologia do SESARAM, Fernando Aveiro, explica que, no 2.º trimestre de 2020, e comparativamente ao período homólogo de 2019, a pandemia fez com que muitas pessoas fossem menos aos serviços de saúde. Por ano há 1.500 novos casos diagnosticados. Um tema que é desenvolvido numa reportagem que faz a manchete da edição impressa do DIÁRIO desta segunda-feira, feriado de ‘dia de finados’.

A maior mancha fotográfica na primeira página ilustra mais um desaire do Marítimo na I Liga de futebol. A equipa madeirense perdeu (1-2) na Choupana, frente ao Gil Vicente, no primeiro jogo depois das eleições e mantém o ciclo negativo.

Outra notícia dá conta de que o mau estado do Forte de Nossa Senhora da Conceição, no Molhe da Pontinha, vai obrigar a APRAM a avançar com uma obra de requalificação na respectiva fachada, que custará quase 100 mil euros. Entretanto, o novo presidente da CMF visitou as obras na rotunda de Santo António, que quer ver prontas em Dezembro.

“Alemanha volta em força em Novembro” é o título da notícia sobre a programação de voos que indica um aumento de 10% no número de lugares disponibilizados face a igual período de 2019. Por outro lado, a Região está a preparar mudanças na estratégia promocional do Vinho Madeira

Por fim, um desabafo de José Manuel Rodrigues. O presidente do CDS-Madeira assume que não se revê na “bagunça” no partido nacional.