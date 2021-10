Governos do PSD/CDS no continente "tinham zero" de investimento na Madeira

O líder do grupo parlamentar do PS, Rui Caetano, afirmou, em conferência de imprensa realizada esta manhã no Funchal, que a proposta de Orçamento de Estado que foi rejeitada na Assembleia da República "tinha um conjunto de medidas muito positivas para o país e também para a Região" e lembrou que "os governos do PSD/CDS no continente sempre prejudicaram a Madeira e os madeirenses".

Entre as medidas positivas para as famílias e empresas da proposta orçamental do executivo de António Costa, o chefe da bancada socialista destacou o aumento do salário mínimo para mais de 700 euros, o aumento do valor mínimo do subsídio de desemprego, o aumento das pensões e o aumento do abono de família. Em específico para a Madeira, este orçamento "salvaguardava as verbas para a continuação da construção do novo hospital", investimento para os cabos submarinos, 12 milhões de euros para a formação e emprego no arquipélago e "à volta de 14 milhões de euros" de verbas dos jogos da Santa Casa.

Rui Caetano sublinhou que "os madeirenses não se podem esquecer e [devem] se lembrar dos governos do PSD e CDS na República", porque os respectivos orçamentos "tinham zero" para construir o novo hospital na Madeira, "tinham zero" nas transferências dos milhões dos jogos da Santa Casa da Misericórdia, "tinham zero" para construir esquadras de polícia na Madeira, isto para além de medidas penalizadoras de âmbito nacional como a redução dos salários e do aumento dos impostos. "É preciso comparar", aconselhou o mesmo dirigente.

Por outro lado, Rui Caetano criticou o ziguezague de Miguel Albuquerque nesta matéria, já que "num dia dizia que era necessário chumbar este Orçamento de Estado mas no noutro dia já estava disponível para negociar" a sua viabilização, mas "com uma moeda de troca que não tem nada a ver com o Orçamento e que não iria mudar uma vírgula" no documento que seria colocado a votação na Assembleia da República. A conclusão de Rui Caetano é que "afinal o orçamento era bom para a Região Autónoma da Madeira".