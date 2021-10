'Legend' é "reviver de tempos áureos do desporto automóvel na Madeira”, diz Paulo Fontes

Este é um reviver de velhos tempos, de tempos áureos do desporto automóvel na Madeira.

Palavras do presidente da Comissão Organizadora do Rally Madeira Legend, no arranque do segundo dia desta competição automobilística.

Este certame reune várias viaturas desportivas da classe 'Sport+' e ainda viaturas históricas e clássicas, que marcaram a história dos automóveis de competição e os tempos áureos dos Campeonatos do Mundo e da Europa de Ralis.