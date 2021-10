O madeirense Nuno Teixeira, co-piloto de Massimo Biasion espera "estar à altura da tarefa.

“Espero divertir-me muito ao longo da prova e estar à altura de assumir a responsabilidade de ter este papel dentro do carro”.

Massimo Biasion é um dos nomes mais famosos do Rali Vinho da Madeira, tendo vencido a edição de 1983, ano em que viria também a sagrar-se campeão europeu.

No Rally Madeira Legend tripula um Lancia Delta S4, com a decoração da escuderia Grifone, semelhante à utilizada por Fabrizio Tabaton, quando venceu a edição de 1986 do Rali Vinho da Madeira.