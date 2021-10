Camião em chamas na via rápida

Um camião-cisterna incendiou-se, esta manhã, na via rápida, no sentido Santa Cruz-Funchal, no túnel da Abegoaria.

O alerta foi dado aos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz que se deslocaram ao local com três viaturas de combate a incêndio e uma ambulância que não chegou a ser utilizada dada a inexistência de feridos.

O fogo acabou por ser extinto pelo condutor do pesado, com recurso a um extintor, tendo os bombeiros procedido ao rescaldo.