Casa Fernando Pessoa é o museu português do ano 2021

A Casa Fernando Pessoa, dedicada à vida e obra do poeta, em Lisboa, foi hoje distinguida com o Prémio Museu do Ano 2021, atribuído pela Associação Portuguesa de Museologia (APOM), anunciou a organização, em Lisboa.

O galardão foi anunciado durante uma cerimónia realizada no Museu de Marinha, onde foi apresentado um palmarés com 32 prémios relativos ao ano anterior, atribuídos a museus, projetos, boas práticas, profissionais e diversas atividades desenvolvidas no setor, em todo o país.

A Casa Fernando Pessoa, no Bairro de Campo de Ourique, é a casa que foi habitada pelo escritor nos seus últimos 15 anos de vida, e tem uma exposição dividida em três pisos, sobre a vida e obra do poeta e uma biblioteca especializada em poesia mundial.

Lugar de literatura que cruza memória, criação literária e leitura, a Casa Fernando Pessoa conserva, preserva e divulga o legado do escritor, filósofo, ensaísta, tradutor e publicitário - figura maior da poesia portuguesa - cujo espólio documental foi classificado Tesouro Nacional.