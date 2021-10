Gil Freitas está na frente do Rally Madeira Legend

Cumprida a primeira etapa do Rally Madeira Legend, dupla passagem por um troço cronometrado do Palheiro Ferreiro com muito público, Gil Freitas com um Subaru Imreza S14 WRC está na frente da classificação geral. João Martins, ao volante de um Ford Escort Mk I segue na segunda posição já a 41,8 segundos do líder. Rui Conceição e o seu Ford Escort RS Cosworth são terceiros a 15,7 segundos do piloto que o precede na classificação. Os dois últimos lugares do top five são ocupados por Cláudio Nóbrega e Miguel Andrae, a, respetivamente, 1:03,2 e 1:12,0 do líder. No decorrer da primeira etapa desistiram Marco Klenk, António Silva, Vasco Silva, Rui Cristóvão e António Abel.

Amanhã será disputada a segunda etapa desta organização do Club Sports da Madeira que compreende cinco provas especiais. O Rally Madeira Legend recomeça às 10:38 horas e prevê um parque de assistência, no Cais 8, às 10:43. As equipas disputarão depois Serra d’Água, às 12:04, e Boaventura, às 12:48, antes de um reagrupamento na Quinta do Furão, às 13:18. A competição será retomada às 15:48 para a disputa de Referta, às 16:11; Quatro Estradas, às 16:32, e Terreiro da Luta, às 16:57. O evento termina com a prova espetáculo na Avenida Sá Carneiro, às 19:17