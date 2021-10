A velocidade da luz

Boa noite!

Os ralis na Madeira são arraiais. Valem muito mais do que a competição. Aproximam-nos com naturalidade do melhor que há em cada um no momento da partilha. Transportam-nos para a dimensão fraterna mesmo entre desconhecidos, um patamar humano elevado que as redes vieram minar. Os ralis tornam iguais especialistas e leigos no que toca a emoções. Despertam paixões intensas como provam as legiões de fãs e de colecionadores. E fazem-nos reviver histórias imperdíveis.

Desde cedo que senti os encantos da ‘volta à ilha’ e guardo da infância feliz a Norte as noites longas sem sono tal era o barulho dos motores, mesmo ali, na largada para as classificativas à porta de casa.

Nesse tempo o rali era mais luz do que carros, mais frenesim do que resultados, mais convívio do que velocidade.

Hoje voltei a esse passado de alegria contagiante graças ao Rally Madeira Legend. Eu e a multidão que foi para a estrada reviver algum do entusiasmo perdido. Mérito de quem idealizou, de quem organizou e tornou possível este momento, ao Club Sports da Madeira e a todos quantos colocaram na estrada carros e pilotos que fizeram história na competição automóvel.