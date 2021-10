Mercedes CLA 200d AMG Line: o seu novo parceiro de viagem!

Este Mercedes CLA 200d AMG Line automático é a nova aquisição do Megamotor e está disponível para venda por 43 900 euros ou através de um financiamento desde 547,39 euros por mês, sem entrada inicial, com garantia de 12 meses e possibilidade de retoma mesmo com dívida*.

Note que se trata de uma viatura familiar, com look desportivo, equipada com motor 2.0 a diesel, com 150 cavalos de potência e caixa automática de 9 velocidades.

Versão AMG Line com muito equipamento de fábrica: tecto de abrir e panorâmico; pack Night, sensores de estacionamento e câmara de marcha-atrás, espelhos retrovisores rebatíveis electricamente, sensores de luz e chuva, entre outros extras.

Para saber mais, contacte-nos!

Megamotor:

*A informação disponibilizada, ainda que precisa, não dispensa a sua confirmação nem pode ser considerada vinculativa.