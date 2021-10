UE dá luz verde a viagens de Argentina, Colômbia, Peru e Namíbia

O Conselho da União Europeia (UE) acrescentou hoje Argentina, Colômbia, Peru e Namíbia à lista de países para os quais recomenda que sejam levantadas restrições de viagens relacionadas com a covid-19, por considerar que são epidemiologicamente seguros.

A recomendação do Conselho -- instituição na qual estão representados os 27 Estados-membros -- ocorre no quadro das revisões regulares realizadas com vista ao gradual levantamento de restrições a viagens não-essenciais de cidadãos de países terceiros para território comunitário, em função da evolução da situação da pandemia da covid-19, mas não é vinculativa, cabendo a última palavra a cada Estado-membro.

Os três países da América Latina e o país africano juntam-se assim a uma lista de países terceiros e regiões "seguros" da qual já constavam Austrália, Bahrein, Canadá, Chile, Jordânia, Kuwait, Nova Zelândia, Qatar, Ruanda, Arábia Saudita, Singapura, Coreia do Sul, Ucrânia, Emirados Árabes Unidos, Uruguai e China, mas no caso deste último país condicionado ao princípio da reciprocidade.

A estes países juntam-se as regiões administrativas especiais chinesas de Macau e Hong Kong, bem como Taiwan.

O Conselho da UE procederá a uma nova revisão da lista dentro de duas semanas.

A pandemia de covid-19 matou, até hoje, pelo menos 4.979.103 pessoas em todo o mundo desde o final de dezembro de 2019, segundo um balanço realizado pela agência de notícias francesa AFP com base em fontes oficiais.

No total, 245.478.460 casos de infeção foram oficialmente diagnosticados desde o início da pandemia.

Estes valores têm como base os balanços comunicados diariamente pelas autoridades sanitárias de cada país, mas excluem as revisões realizadas por alguns organismos responsáveis por estatísticas.

Nas últimas 24 horas registaram-se mais 9.063 mortes e 518.734 novos casos de covid-19 em todo o mundo.

Os Estados Unidos são o país mais afetado em termos de mortes e casos, com 743.362 mortes para 45.826.252 casos, de acordo com o levantamento realizado pela Universidade Johns Hopkins.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Brasil, com 607.068 mortes e 21.781.436 casos, a Índia com 457.191 mortes (34.246.157 casos), o México com 287.631 mortes (3.798.286 casos) e a Rússia com 236.220 mortos (8.432.546 casos).

A América Latina e Caraíbas totalizaram até hoje 1.518.894 mortes por 45.856.451 casos, a Europa 1.391.197 mortes (73.742.685 casos), a Ásia 868.358 mortes (55.708.948 casos), os Estados Unidos e Canadá 772.255 mortes (47.534.184 casos), a África 217.795 mortes (8.490.389 casos), o Médio Oriente 207.862 mortes (13.893.323 casos) e a Oceania 2.742 mortes (252.483 casos).