Açores com 6.424 desempregados em Setembro, menos do 7,45% do que em 2020

Os Açores tinham 6.425 desempregados inscritos nos centros de emprego em setembro, o que representa um decréscimo face ao mês anterior e face ao período homólogo, revelou hoje o executivo açoriano.

"No final do mês de setembro de 2021, permaneciam inscritas nos serviços públicos de emprego da Região Autónoma dos Açores 6.425 pessoas à procura de primeiro e novo emprego", lê-se num relatório da Direção Regional de Qualificação Profissional e Emprego, divulgado hoje no portal do Governo Regional dos Açores.

Segundo o mesmo documento, "o desemprego registado nesse mês sofreu uma redução de 0,57% em relação ao mês anterior e de 7,45% em relação ao mês homólogo".

Em maioria, entre os desempregados inscritos nos Açores, estão "trabalhadores de limpeza, trabalhadores dos resíduos e de outros serviços elementares, trabalhadores dos cuidados pessoais e similares, vendedores e trabalhadores não qualificados da indústria extrativa, construção, indústrias transformadoras e transportes".

De acordo com o relatório, entre os inscritos à procura de novo emprego "74,50% eram provenientes das atividades dos serviços e correspondiam a 87,72% da totalidade dos desempregados inscritos".

A ilha de São Miguel, que concentra mais de metade da população dos Açores, é a que regista a maior parte dos desempregados inscritos na região (66,9%), enquanto a ilha do Corvo, a mais pequena do arquipélago, tem apenas 0,09% desses inscritos.

Por concelhos, Ponta Delgada e Ribeira Grande, na ilha de São Miguel, e Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, "representavam 60,86% da totalidade dos inscritos".

A Direção Regional de Qualificação Profissional e Emprego revela que, em setembro, deram entrada "247 ofertas de emprego", que envolviam "286 postos de trabalho", tendo sido "satisfeitas 206 ofertas", o que se refletiu na colocação de 234 pessoas.

São Miguel foi a ilha onde ocorreram mais colocações (105), seguindo-se Terceira (79) e Pico (14).

Segundo o relatório, em setembro, existiam ainda 4.197 pessoas a frequentar programas de inserção socioprofissional nos Açores, 2.730 jovens em estágios e 434 pessoas em formação.