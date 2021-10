Brício Araújo retoma funções de presidente da Assembleia Geral da Associação Desportiva da Camacha

Brício Araújo irá retomar as funções como presidente da Assembleia Geral da Associação Desportiva da Camacha.

"Tendo em conta que se mostram ultrapassados os motivos que me levaram, num período particularmente sensível, a suspender as funções de presidente da Assembleia Geral da Associação Desportiva da Camacha, informo que retomarei imediatamente tais funções, cumprindo, assim, o mandato que me foi conferido pelos sócios, com a consciência de ter sempre tomado as decisões certas do ponto de vista da defesa e salvaguarda do superior interesse da Associação Desportiva da Camacha", explica.