“O JPP está em queda”, diz Brício Araújo

Depois de ouvir as muitas criticas proferidas por Filipe Sousa, o presidente (re)eleito à Câmara Municipal de Santa Cruz, no primeiro discurso do mandato 2021/2015, Brício Araújo, o cabeça de lista da coligação PSD/CDS, que a partir de hoje assume a condição de líder da oposição municipal no executivo, considera que Filipe Sousa insiste “num discurso já muito gasto”. Lembra que é já “um discurso antigo do JPP, que vive deste discurso, da forma como tenta fazer crer que luta contra tudo e contra todos, mas nós sabemos que isso não é verdade”. Começou por apontar, à margem da cerimónia de instalação dos órgãos municipais.

Brício reconhece que o JPP nasce de um “movimento que teve o mérito de vir para o combate democrático”, mas entende que o mesmo está esgotado. Tanto que se mostra confiante que o novo projecto político que lidera, com “uma nova mensagem, uma mensagem mais positiva, de crescimento e de desenvolvimento” que a coligação PSD/CDS passou na campanha, dará resultados.

“Precisamos de tempo, estamos a percorrer um caminho importante. Crescemos muito nestas eleições e por isso também estou cá hoje a assumir esse compromisso, a defender o nosso projecto e a honrar todos aqueles que efectivamente confiaram neste projecto político” justificou o agora também autarca do PSD.

Confiança reforçada ao concluir que “o JPP está em queda, perdeu já eleitorado, nós estamos em crescimento e tenho a certeza que no futuro vamos merecer a confiança do povo de Santa Cruz. Por isso é que estamos cá”, reiterou.