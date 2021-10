Filme 'O nome da Nossa Terra' da EB1/PE de Câmara de Lobos distinguido no Festival 'ACÇÃO 07'

O filme 'O nome da Nossa Terra' da Escola Básica do 1.º ciclo com Pré-Escolar de Câmara de Lobos foi distinguido no Festival de Vídeo Escolar ACÇÃO 07, esta quarta-feira, 20 de Outubro.

O projecto, que aborda a origem do concelho de Câmara de Lobos, conquistou o primeiro lugar na categoria de 'Melhor Animação para 1.º e 2.º Ciclos do Ensino Básico' num dos mais conceituados festivais de cinema escolar do país.

A produção, enquadrada no projecto TICultura do programa EDUCAmedia da Secretaria Regional da Educação, recebe assim mais um reconhecimento. As produções audiovisuais desta escola, sob coordenação do professor Rui Duque, obtiveram este ano cinco prémios nacionais e internacionais.