Calado afina estratégia com presidentes de junta

"Guido [Gomes], você nunca se sentiu tão bem na vida" disse, com humor, Pedro Calado.

Guido Gomes é o único presidente de junta de freguesia eleito pela coligação Confiança.

A razão desta reunião é desde já (tentar) incutir nos presidentes de junta a dinâmica que Pedro Calado quer colocar na gestão autárquica municipal. Avaliar os programas de cada junta em consonância com o da Câmara Municipal para cada freguesia e sensibilizar os autarcas a terem um trabalho de proximidade com as populações.