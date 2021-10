Costa espera ter "maioria reforçada e duradoura" na próxima sessão legislativa

O primeiro-ministro afirmou hoje esperar que o chumbo da proposta de Orçamento do Governo represente uma "vitória de Pirro" dos partidos de direita e que na próxima sessão legislativa tenha "uma maioria reforçada e duradoura" o parlamento.

Esta alusão ao cenário de eleições legislativas antecipadas por foi feita por António Costa a meio do seu discurso que encerrou o debate parlamentar da proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2022 - diploma que minutos depois foi reprovado com os votos do PSD, Bloco de Esquerda, PCP, CDS-PP, PEV, Chega e Iniciativa Liberal.

"Uns acham que sou otimista, mas sou sobretudo confiante no meu país e nos portugueses. Confio por isso que esta vitória da direita seja uma vitória de Pirro", começou por dizer o líder do executivo.

Depois de nova referência à "frustração dos 2,74 milhões de eleitores" de esquerda nas eleições legislativas de 2019, António Costa levantou a bancada do PS com a seguinte frase: "Espero que tudo isto se possa converter numa maioria reforçada, estável e duradoura numa próxima sessão legislativa".

"Tenho pena que não se pretenda tirar todo o potencial desta solução governativa e se considere prematuramente fechado a ideia de que há caminho para andar", lamentou depois, numa crítica ao voto contra do Bloco de Esquerda, PCP e PEV.