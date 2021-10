Sessões de circo solidárias em prol dos deficientes

A Associação Portuguesa dos Deficientes – Delegação da Madeira, em parceria com a Associação Portuguesa das Pessoas com Necessidades Especiais - Associação Sem Limites e o Circo Mundial, irão irão realizar sessões de circo solidárias.

A antestreia do Circo Mundial, com fins solidários, está marcada para o dia 7 de Dezembro, pelas 15 horas, no Cais 8, já com várias reservas. Está ainda prevista uma sessão extra no mesmo dia, pelas 18 horas.

O custo dos bilhetes é de 5 euros e parte do valor reverte para a compra de material ortopédico e ajudas técnicas.