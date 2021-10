Nascimento pede mais apoio a Albuquerque e a Rui Barreto

Ricardo Nascimento, presidente reeleito à Câmara Municipal da Ribeira Brava, aproveitou o discurso de tomada de posse do terceiro e último mandato na presidência do Município para apelar a Miguel Albuquerque e a Rui Barreto, ambos presentes, para “relativamente ao projecto Bravavaley” alertar para “a necessidade de afetar verbas para apoios e outros investimentos relacionados com a pandemia, apelo para que este projecto seja uma realidade no futuro próximo”, reclamou.

O autarca independente lembrou ainda ao governo regional as prometidas obras “de requalificação da frente mar, a reformulação do nó de Campanário, obras estas a serem realizadas pelo governo regional”, sublinhou, assim como “a reabilitação da vila até à Ponte Vermelha, a reabilitação do centro de São Paulo (zona alta), e dos vários centros de freguesia do concelho”.

Ciente que tem “programa que é bastante ambicioso”, Nascimento sublinhou a “situação financeira do município, que neste momento é estável” ao dar conta de “cerca de 3 milhões de euros de endividamento em que nesse endividamento temos 1.5 milhões contraídos para a aquisição do edifício – anexo aos Paços do Concelho - à Sociedade Ponta Oeste, que nos permitiu uma poupança mensal, entre o valor do aluguer e a prestação, na ordem dos 9 mil euros”, disse. Registou ainda que os encargos com a dívida “são cerca de 60 mil euros mensais, muito aquém dos 250 mil euros, de quando cá cheguei”, comparou.

Com a promessa que “o rigor financeiro é para manter”, Ricardo Nascimento agradeceu a “confiança que depositaram de forma bem expressiva” no movimento Ribeira Brava Primeiro (RB1) nas últimas eleições Autárquicas. E deixou claro que respeitará “todos os que não apostaram no RB1, assegurando que serão tratados de forma justa e igualitária”. Aliás, reforçou que essa foi de resto a sua postura nos últimos oito anos.

Com o governo regional representado pelo seu líder, Nascimento desejou que o “sinal de grandes parcerias que houveram”, sejam “para continuar entre o seu governo e o município da Ribeira Brava”.

Prometeu uma “equipa unida e motivada para trabalhar” e o “mesmo sentido de missão e de responsabilidade”.

Revelou ainda que o desafio autárquico que abraça desde 2013 “tem sido de todos o mais gratificante da minha vida profissional”. Oito anos que foram “também de aprendizagem”, que reforçam a determinação de Nascimento “lutar sem medos por uma Ribeira Brava melhor”.

Convicto que a “responsabilidade aumentou” com o (ainda) mais folgado resultado eleitoral

“quero fazer mais e melhor, trazer mais investimento proporcionador de maior número de postos de trabalho”. É também com esse propósito que se diz determinado em

“continuar a colocar no terreno” o que classifica de “projecto ambicioso”, concretizou.