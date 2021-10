MIL por Abril ou MIL-Abril

Há sempre gente com memória. Gente simples que não pretende ser herói. Gente que lutou de forma unitária dentro das Forças Armadas contra o regime fascista derrubado no dia 25 de Abril de 1974.

Mil por Abril, será talvez uma associação dos milicianos do 25 de Abril, talvez outra coisa mas ao certo é que um grupo de 25 milicianos já reuniu na casa do Alentejo em Lisboa, e estão dispostos a fazer parte das comemorações do 25 de Abril.

Quantos ex- oficiais e sargentos milicianos participaram dentro das Forças Armadas na agitação dentro dos quartéis contra o militarismo e a guerra colonial, ora fazendo levantamento de rancho, outras vezes distribuindo panfletos contra o regime fascista, introduzindo pequenos panfletos nos tubos de escape das viaturas militares durante a noite, para na manhã seguinte os mesmos irem para o ar agitando a situação contra o regime.

Era o tempo do nosso IRFAS ( Informação Revolucionária dentro das Forças Armadas) cuidadosamente distribuído nas instalações sanitárias para que muitos militares lessem o que se passava dentro dos quartéis. Era o tempo da colocação de vinhetas em pontos estratégicos. Era o tempo em que os militares saiam dos quartéis para fazer « pinchagens » nas paredes redundantes, pelo fim da guerra, pela democracia ,contra a censura e a PIDE.

MIL por Abril já teve uma pequena reunião onde curiosamente estavam 25 pessoas, incluindo um coronel do quadro(na reserva),um madeirense destacado na defesa da Reforma Agrária.

A preocupação comum é criar uma estrutura unitária onde caibam todos os milicianos do 25 de Abril onde se possa actuar e relatar as situações partilhadas e vividas dentro das F.A . em Portugal ou nas colónias antes e depois da Revolução libertadora de Abril .

As diversas intervenções emocionadas de quem agora já ultrapassou os setenta anos, diversificadas pela experiencia de cada um, e dos locais por onde passaram, mostra que é necessário compilar as experiências e continuar a defender o ideal do 25 de Abril e divulgar a informação dispersa.