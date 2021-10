Jorge Carvalho diz que os alunos da Madeira adaptaram-se bem aos manuais digitais

O secretário regional e Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, revelou que os alunos da Madeira adaptaram-se bem aos manuais digitais.

"Os alunos que estão a chegar ao 5.º ano de escolaridade têm já no seu percurso o contacto com as tecnologias nas diferentes propostas que são apresentadas ao nível do 1.º ciclo. Depois, em termos de contexto social, muitos deles têm acesso a essas mesmas tecnologias Portanto, da parte dos alunos não há grande dificuldade na adptação a esta nova ferramenta", disse hoje à margem da entrega de ferramentas tecnológicas, que decorreu na EB23 Dr. Eduardo Brazão de Castro.

O governante garantiu que, até agora, foram registadas "situações anómalas", destacando ainda a formação que é dada aos docentes para que o processo educativo decorra com "normalidade".

"Temos procurado manter a formação aos docentes, que os capacite e permita essa interacção, de forma a que tudo possa correr dentro da normalidade, como aliás tem acontecido, pois não temos registo de situações anómalas", frisou, destacando também a contribuição dos encarregados de educação nesta adaptação dos alunos aos manuais digitais.