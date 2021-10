"A Madeira não morreu, mas parou", diz Eduardo Jesus

"A Madeira não morreu, mas parou", disse hoje o secretário Regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, acompanhado pelo secretário regional da Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, na abertura do Curso de formação em Suporte Básico de Vida para profissionais do sector do Turismo, que decorre no Centro de Simulação Clínica da Madeira, no Hospital Dr. Nélio Mendonça.

O governante disse que a pandemia foi "um grande desafio" para a Madeira, que se conseguiu afirmar como "destino seguro" devido ao trabalho efectuado pela Secretaria Regional da Saúde e Protecção Civil.

"Não há mais pequena dúvida de que aquilo que estamos a recolher neste momento tem a ver com a opção estratégia de colocar e afirmar a Madeira como destino seguro, mas cuja base está na saúde", afirmou.

O governante destacou ainda o trabalho conjunto que tem sido realizado entre os profissionais do turismo e da saúde.