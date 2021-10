Nacional deixa-se empatar com o Mafra na recta final

O CD Nacional voltou a não conseguir vencer em casa, ao empatar esta tarde diante do Mafra por 1-1, em jogo referente à nona jornada da Liga SAbseg (II Liga).

No Estádio da Madeira, ambas as equipas ‘estudaram-se’ mutuamente ao longo dos primeiros 45 minutos, pelo que o intervalo chegou sem alterações no marcador.

Já na segunda parte, Alhassan apontou o golo inaugural, para os alvinegros, à passagem do minuto 61, num cabeceamento perfeito após a cobrança de um livre à entrada da área da formação do Mafra.

E quando se esperava que o marcador não sofresse qualquer alteração eis que na recta final da partida, os continentais viriam a empatar após o canto, com o golo a ser da autoria de Pedro Pacheco, ao minuto 89.

Com este resultado os alvinegros continuam no 10.º lugar da classificação, agora com 12 pontos, os mesmos que o Mafra, e a seis pontos dos líderes Feirense e Rio Ave.