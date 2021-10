Manchester e CR7 ‘humilhados' em Old Trafford

O Manchester United foi esta tarde humilhado em casa, em Old Trafford ao sofrer uma pesada derrota, diante do Liverpool, por 0-5 em jogo a contar para a nona jornada da Liga inglesa.

O madeirense Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e companhia nunca forma capazes de superiorizar-se ao poderia dos ‘reds’ que não só foram bastante eficazes como apresentaram um jogo de grande nível.

Uma entrada derrubante na partida fez com que a equipa de Jurgen Klopp fosse para o intervalo a vencer por uns ‘dominadores’ 0-4, com os golos a serem apontados por Keita, aos cinco minutos, Diogo Jota, aos 13 e Mohamed Salah, aos 38 e 45+5.

Já na segunda parte e logo a abrir o egipcío, a grande figura do encontro, aponto o seu hat-trick , ao minuto 50, naquele que seria o quinto para o Liverpool.

Cristiano Ronaldo, à passagem do minuto 52 ainda veio a marcar para o United, mas o golo seria invalidado por pertença fora de jogo do madeirense, após o árbitro ter a ‘ajudar’ do VAR.

Até final, destaque ainda para o dia não da formação do Manchester, com Paul Pogba a ser expulso por uma entrada dura a Keita, à passagem do minuto 60, com o árbitro Anthony Taylor a ser rápido a analisar o lance, apesar da ajudar do VAR.

A goleada fez ainda com que os adeptos dos ‘Red Devils’ abandonassem o estádio mais cedo.

Com este resultado o Manchester United continua no sétimo lugar com 14 pontos, enquanto o Liverpool é agora segundo, com 21 pontos, menos um que o líder Chelsea.