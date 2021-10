PS defende simplificação para atrair mais pessoas para actividade agrícola

A concelhia da Calheta do Partido Socialista defendeu hoje a simplificação dos procedimentos relativos ao desenvolvimento de projectos agrícolas, de forma a potenciar a atracção de mais pessoas para esta actividade, fixar mais população no concelho e combater o abandono das terras.

Aquando de uma visita a uma exploração de banana biológica, propriedade de Luís Sardinha, a vereadora do PS na Câmara Municipal da Calheta, Sofia Canha, deu conta que há empresários agrícolas que pretendem apostar numa escala maior, mas esbarram com uma elevada burocracia, o que é dissuasor do investimento. Tal como afirmou, as entidades públicas, no caso particular a autarquia, deveriam facilitar os procedimentos que são necessários para que este tipo de projectos de agricultura empresarial tenha luz verde para avançar, ainda por cima quando há pessoas interessadas em enveredar pela vertente da produção biológica, cada vez mais importante nos nossos tempos.

“A Calheta precisa de pessoas empreendedoras na área agrícola, porque somos um concelho com uma vasta extensão e com muita apetência para esta actividade”, afirmou a também deputada no parlamento madeirense, frisando a necessidade de se “dar a mão” a quem quer apostar nesta área.

De acordo com Sofia Canha, esta pode ser uma forma de criar novos postos de trabalho e, consequentemente, fixar mais jovens no concelho da Calheta, cuja população é actualmente maioritariamente idosa.